La contundente respuesta de Natalie Portman a los rumores de un posible embarazo

"Definitivamente, no estoy embarazada", escribió la actriz a través de una Insta Stories, en la que además le pidió al New York Post que hiciera mejor las cosas, debido a que consideró que no es posible que en pleno siglo XXI, aún se sigan pidiendo estándares perfectos en la silueta y cuando no se tienen inician las especulaciones.

"Aparentemente, todavía está bien visto que en 2021 alguien especule o comente sobre la forma del cuerpo de la mujer cada que se le antoje. Pueden hacerlo mejor @nypost", agregó la protagonista de El cisne negro, quien es mamá de Aleph, nacido en 2011, y de Amalia, en 2017, al lado de su esposo el coreógrafo Benjamin Millepied.

Natalie Portman steps out with seeming baby bump in Sydney https://t.co/XtDLAosxAn pic.twitter.com/mGcjL5aucP — Page Six (@PageSix) February 5, 2021

De acuerdo con la información de Page Six, Natalie fue captada por los paparazzi saliendo de su hogar temporal en Sídney, Australia, en donde se encuentra por el rodaje del filme Thor: Love and Thunder, de Marvel, y que una vez más protagoniza al lado de Chris Hemsworth.

En las imágenes se puede ver a Portman con una gorra de béisbol, un tank top azul y unos leggings. A la publicación le llamó la atención la leve protuberancia que se puede apreciar en el abdomen de la estrella de Hollywood: "Fue fotografiada… aparentemente con un baby bump", escribió el medio especializado.