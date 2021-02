Horacio Pancheri acepta su parte de "responsabilidad" en el truene con Marimar

¿Cómo se sabe cuando se está listo para un nuevo amor?

Yo estoy dejando que todo fluya. De momento necesito sanar todo para cuando llegue alguien, que Dios me va a mandar en el momento justo, y así encontrar la mejor versión de mí, y a raíz de eso poder construir un camino juntos. No estoy esperando el momento porque cuando llegue va a ser mágico.

Terapia, mucho trabajo y asados argentinos, así es el duelo de Horacio Pancheri

¿Cómo te gustan las mujeres?

No sé. Si me das a elegir, prefiero que no sea del medio y cuidar más mi relación.