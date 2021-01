Horacio Pancheri se hace tatuaje en honor a Marimar Vega

"Sus ojos, su cuerpo me tatuaría. Claro, ¿por qué no? Me encantan los tatuajes, quién dice que el día de mañana me tatúe su nombre, estoy muy enamorado", dijo en ese entonces durante un encuentro que sostuvo con diferentes medios de comunicación.

Ahora, varios meses después y a través de redes sociales, se difundió un video en el que el modelo de 38 años de edad aparece presumiendo dos nuevos tatuajes, uno que hace referencia a Marimar y otro a la chata, la perrita de la actriz.

En una serie de historias de Instagram compartidas por la tatuadora Andrea Nash, quien se encargó de realizar el trabajo, se observa todo el proceso a detalle, desde el diseño hasta el resultado final, con el cual quedó maravillado.

"La dos guapas en mi piel, por fin”, se escucha decir al famoso mientras muestra en su antebrazo las palabras 'Chata', nombre de la perrita, y 'China', como le dice de cariño a Marimar Vega.