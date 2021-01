¿Gala Montes causó truene de Pancheri y Marimar Vega?, la actriz reacciona

"Sí me molesta porque son chismes y son mentiras. Al final, te ponen a ti en un lugar que no es. He llevado una carrera muy limpia, muy pulcra, de la mano de mi mamá”, aseguró Gala Montes en entrevista para el programa Hoy.



La actriz fue más allá al asegurar que aunque se dice que ella es la nueva pareja de Horacio Pancheri, en realidad entre ellos no hay nada y que por el momento no tiene pareja sentimental.

“A mis 20 años, la verdad no tengo la necesidad de estar robando a nadie. (Estoy) soltera, muy trabajadora, muy feliz. Estoy enfocada en mi música, en mi nuevo papel que se llama Valentina”, dijo, haciendo referencia a su primer protagónico en la telenovela Diseñando tu amor, en la que formará la pareja estelar con Juan Diego Covarrubias.