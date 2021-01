Mimí nos cuenta en exclusiva todos los detalles de sus ‘arreglitos’

Mimí confesó que lo que la animó a dar el paso fue justo poder ver los resultados del trabajo del doctor Miguelangel de primera mano, cuando acudió a una entrevista en el programa conducido por Yolanda Andrade y pudo ser testigo del gran cambio en el aspecto de la conductora.

“Todo empezó un día que fui al programa de Montserrat Oliver y de Yolanda Andrade y puedo decir que vi los resultados de primera mano y en quince días, todavía no estaba totalmente recuperada y Yolanda ya se veía preciosa, así que me animé, todo el proceso inicial fue por videollamada, con el ojo clínico del doc, y ya de ahí él me explicó en qué constaba, incluso puedo decir que es un compromiso de alimentación y disciplina, porque también me voy a hacer algo en los brazos y pese a que soy una mujer sana y que se ejercita eso no se quita”, explicó.

La opinión experta

En entrevista con Quién, el doctor Miguelangel Guevara puntualizó que los tratamientos que se le hicieron a Mimí no son invasivos y no transformarían la morfología de su rostro, pues se realizan con la más alta tecnología y consisten en una intervención con ayuda de aparatos que ayudan a crear una especie de “planchado” o pegado de piel, lo que alisa las posibles arrugas de la edad.

Dr.Miguelangel Guevara, cirujano plástico, estético y reconstructivo (Cortesía.)

“Por supuesto que retardará el envejecimiento y en algún momento este aparecerá o seguirá porque no estamos haciendo cortes, una operación con bisturí es mucho más agresiva por decirlo de alguna manera, y aquí lo que ella quiere es mejorar, refrescar sin perder su esencia, no perder gesticulación o algo por el estilo”, explicó.

Tanto Mimí como el experto cirujano invitan a las personas interesadas a buscar la opinión de un experto y a no caer en manos equivocadas que podrían tener graves consecuencias en la salud.