Jennifer Lopez hace fuerte confesión sobre su matrimonio con Marc Anthony

Ella admitió que "aguantó" durante siete años, pero supo "muy rápidamente que no era lo correcto".

Marc se casó con la modelo Shannon De Lima, una relación que duró de 2014 a 2017, mientras que J.Lo está comprometida con Alex Rodríguez.

Jennifer Lopez y Marc Anthony (©GettyImages 93473203)

En su conversación con Coach, J.Lo habló sobre su evolución como madre, persona y artista. "La gente siempre dice, 'Oh, ella se reinventa. Es una reinvención'. No me gusta esa palabra", dijo el cantante. "No estoy reinventando o tratando de ser algo diferente o tratando de engañar a la gente para que haga algo nuevo. Es una evolución".

Ella dijo que lo más importante de esa autoevolución es escucharte a ti mismo. "Porque lo que dices y lo que piensas, y les digo esto a mis hijos todo el tiempo, se convierte en tu realidad. Si te dices a ti mismo 'Voy a ser esto o seré aquello' o te estás diciendo a ti mismo 'Soy un maldito perdedor', entonces serás un maldito perdedor. Sea lo que sea, te dices eso y se manifestará".

"Realmente creo que creamos nuestras vidas. Una vez más, no solo con nuestras acciones y las cosas que hacemos, sino con las cosas que pensamos y el diálogo interno que damos", puntualizó Jennifer.