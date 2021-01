A Christian Nodal le gustaría que Belinda se tatuara todo el cuerpo

"Me acuerdo que fui la primera en llegar al Auditorio Nacional, no había nadie, me abrieron el camerino y estuvimos como ocho horas porque los tatuajes todos son pintados, no son calcomanías, no son estampas que te pones y ya. Son artistas que vinieron a pintarme todo el cuerpo", platicó Belinda.

Belinda y Christian Nodal. (Twitter/Venga la alegría)

"Surgió porque en el video 'Amor a primera vista' salgo toda tatuada por el look cholo, que a mí me fascina, las trenzas y los tatuajes, y así fue, estuvimos ocho horas en el camerio y escuchábamos a Linkin Park, Limp Bizkit, Nirvana, Radiohead, bueno, todas las bandas de rock las escuchamos ese día haciendo el look. Fue muy divertido y canté la canción y esas ocho horas para cantar tres minutos y medio", agregó.

Fue entonces cuando los conductores le preguntaron si tiene tatuajes y si le gustaría tatuarse todo el cuerpo como en el video, a lo que ella respondió: "A mi novio le encantaría, pero no sé. Tenía uno y me hice los demás y por eso me da mucho miedo cada vez que veo a alguien que se hace tatuajes porque me dan ganas".