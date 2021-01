Sarah Kohan rompe el silencio sobre supuesta infidelidad con Diego Dreyfus

Sin embargo, ahora es la propia Sarah quien pone fin a las voces y mediante su Instagram, explicó que nunca ha tenido una relación fuera de su matrimonio con el futbolista mexicano, con quien tiene dos hijos.

Los rumores han señalado al coach de vida, Diego Dreyfus, como el posible tercero en discrodia, no obstante, hace un par de días fue el propio Dreyfus quien de forma irónica, respondió a un usuario que cuestionó su supuesto romance con Sarah.

"Chicharito" Hernández, Sarah Kohan y Diego Dreyfus. (Especial/Agencia México.)

"Ah no mames ¿neta? Que cagado que tengan esas verdades absolutas que ni yo las sé. Imagínense, no mames", dijo en plena transmisión.

Por su parte, la esposa del mexicano ocupo sus instastories para dar su versión acerca de las especulaciones que han surgido alrededor de su matrimonio.

Sarah Kohan. (Instagram/Sarah Kohan.)

“Me gustaría decir que nunca he estado con otra persona física o emocionalmente desde que conocí a Javier. Por favor dejen de insinuar que lo he hecho. Esa no es la persona que soy. Por favor respeten mi privacidad y la de mi familia”, expresó la modelo.