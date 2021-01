Se dice que The Weeknd se burla en su nuevo video de los retoques de Bella Hadid

Aunque no es difícil reconocerle bajo el maquillaje prostético, sus pómulos afilados, sus labios abultados y su nariz más fina de lo normal recuerdan mucho a los rasgos de alguien que se ha pasado con los retoques estéticos.

The Weeknd usa sus 'performances' para generar conciencia en el mundo. (Instagram/The Weeknd)

Algunos internautas no tardaron en llegar a la conclusión de que The Weeknd quiso lanzarle una indirecta a su ex novia Bella Hadid , cuya belleza, se dice, no sería del todo natural. La esfera virtual está repleta de imágenes de la modelo que mostrarían el antes y el después de su supuesto paso por quirófano, algo que ella siempre ha negado rotundamente.

Además, recientemente el intérprete sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo videoclip, pues además de la transformación física, llamó la atención el parecido que tiene la modelo con su ex novia, la cantante Selena Gomez.