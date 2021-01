Nicolás, hijo de Ludwika Paleta, habla de su incursión en el mundo artístico

Incluso, está consciente de que por ser hijo de dos famosos actores no quiere decir que ya tenga un lugar ganado en el medio artístico, al contrario, sabe que debe construir su carrera de manera independiente, aunque no descartó que en el futuro sus carreras los unan en una película.

“Creo que primero me tengo que reforzar y ganarme mi lugar en esta industria y ya después podemos ver colaboraciones”, expresó Nicolás. Sobre qué opinan sus papás de su proyecto musical contó: “Les ha gustado mucho, claro, dependiendo de cada persona, porque puede ser que no sea el género que escuchan, pero sí me han dicho que les gusta, ellos me apoyan en todo lo que hago”.



Nicolás resaltó que sus papás no sólo lo han impulsado a seguir sus sueños, sino también, le han dado la libertad de ir tras de ellos.

“Me dan mi espacio para crecer, creativamente y personalmente, así que les agradezco mucho por eso, aparte, con que ellos sepan que es algo que me hace feliz y estoy expresándome con el mundo, pues me apoyan”, explicó.