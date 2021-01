Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres, confundidos con pruebas de Covid-19

En un video que compartieron en sus Instagram Stories, la pareja habló sobre la confusa situación que enfrentan, pues, según contaron, las dos últimas pruebas que se realizaron arrojaron resultados dispares.

"Regresamos de viaje porque tenemos familia que está hospitalizada por un problema gastrointestinal. Hemos estado haciéndonos pruebas de covid cada tres días para checar que estemos sanos y no poner en riesgo a nadie. Fuimos a una prueba el martes pasado, regresando del viaje, y salimos negativo. Nos hicimos otra el domingo y en la segunda prueba todos negativos, excepto Eduardo: positivo", dijo la locutora de 28 años.

Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres (Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres)

Sin embargo, toda la familia volvió a hacerse la prueba el lunes. De acuerdo con los resultados, Videgaray en teoría ya no tiene Covid, pero Rivera Torres sí.

"Estamos confundidos, estresados y decepcionados, no sabemos qué onda, ya no sabemos qué creer y en qué confiar. No tenemos ningún síntoma, nos sentimos perfectamente. Vamos a estar aislados de aquí al viernes y haremos una prueba en el hospital”, declaró Sofía.