Ya nació el bebé de Fer Castillo y Erik Hayser ¡Bienvenido Liam!

Sobre la llegada de Liam se conoce solamente su fecha de nacimiento, gracias al último post de la actriz. "Liam Hayser Castillo 19/12/2020 #Somostres ", escribió.

Días antes del parto, Fernanda y Erik ya estaban ansiosos por conocerlo, según había dado a conocer la actriz a través de un post en su cuenta de Instagram. “Te estamos esperando #Liam ", había escrito la actriz de Monarca junto a un par de fotos de ella y su pareja en la que él acaricia tiernamente su pancita.

A principios de diciembre, la actriz había revelado a una revista de moda que tenía una inexplicable conexión con su bebé.

“Siento que me protege. Durante todo el proceso yo tuve que trabajar y tenía compromisos hechos y el bebé me ayudaba. Yo le decía: ‘Tengo fotos mañana y necesito que te escondas’ y se guardaba. Suena muy raro pero era muy tierno darse cuenta que yo sentía que me escuchaba, pensaba que me tenía que ir a trabajar y de repente amanecía yo plana y decía no puede ser que esté pasando esto”, cuenta la actriz en la más reciente edición de la revista Noir .