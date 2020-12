Platicamos con Gerard Angulo, el creador del look viral ‘Girl Like Me’

“Aunque dependemos de un brief marcado por el director, nosotros nos quisimos inspirar en los años 80, en los looks de arobics, sobre todo el look estrella que es el del body, y que justo fueran prendas muy recordables y que tuviera todo mundo a la mano, que fuera fácil de recrear por todos”, afirmó Gerard.

El look ya fue recreado incluso por María León, quien quiso sumarse a la tendencia, obteniendo incluso un like de la propia colombiana, algo que llena de orgullo al stylist nacido Barcelona.

“Es una sensación de mucho orgullo, hay muchas horas de trabajo, aunque sea una idea general, aterrizar a las necesidades del artista, las acciones que se van a emplear, son tantos factores que tienen que conjugarse para lograr un look exitoso, así que es una sensación de mucha felicidad y mucho orgullo”, explicó.

Sobre trabajar con la colombiana, Gerard platicó que no es la primera vez que trabajan en conjunto.



“La conozco desde hace cuatro años, he colaborado con ella desde que lanzamos un video para su perfume, que lanza cada año, me gusta mucho que ella es una mujer que tiene muy claro lo que quiere, entonces no tengo que andar con inseguridades, me encanta la claridad que tiene para tomar decisiones”, afirmó.