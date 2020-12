'De película': Aracely Arámbula revela detalles de su amor con Luis Miguel

Aracely detalló sobre la serie que retrata la vida de su ex, pues asegura que su historia con el intérprete de ‘La incondicional’ fue tan bonita que tiene cierto temor de que los creadores de la producción puedan omitir o añadir algún detalle fuera de lugar.

“Es que no lo creerías, de lo bonita, sería una historia como Titanic, algo tan lindo, a mí me gustaría que lo contaran tal cual es, me correspondería a mí, o a él, si es que llegan a sacar algo, ojalá que sea algo muy lindo”, dijo.



“Lo que te puedo decir es que mis hijos nacieron de un amor muy grande, de un amor hermoso, es algo muy personal y muy privado, si llegan a retratar eso en la serie me gustaría que fuera muy bonito, me gustaría que antes de mi historia con él terminara la serie”, añadió.

La actriz aseguró que todas las decisiones que ha tomado en los últimos años, siempre han sido en favor del bienestar de sus pequeños, Miguel y Daniel, de 13 y 12 años respectivamente, y quienes viven con su mamá.

“Como mamá me ha tocado la parte más pesada porque a mí me ha tocado cuidar de mis niños, yo creo que como toda mamá, no me gustaría que expusieran a mis hijos”, afirmó.