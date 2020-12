Los consejos de Paola Rojas para hablar de la pandemia con los niños

“Es toda una tarea. Yo creo que a los niños hay que respetarles su inteligencia, ni son tarados, son muy listos, lo mejor que puedes hacer es explicarles las cosas. Ocultarlas no funciona, menos a esa edad, tienen 9 años mis hijos, pero además con tanta información y con tantas vías para enterarse de todo", compartió.

Paola Rojas y sus hijos Paulo y Leonardo. (Instagram/paolarojas)

La periodista hizo énfasis en que los padres deben permanecer serenos para no transmitirles sus miedos a sus hijos ante la complicada situación sanitaria que se vive alrededor del mundo.

“Me parece que no les transmites miedo cuando tú no sientes miedo, pero una cosa es el miedo y otra es la precaución. Son bien distintos. Tampoco quiero unos hijos temerarios que salen y se exponen… no, es explicar esto es así, se contagia así, tenemos que cuidarnos nosotros de esta forma”, destacó.

Paola concluyó explicando cómo los niños se adaptan también a esta nueva normalidad: “De pronto, también lo van normalizando (la pandemia) y tienen sus maneras de procesarlo (…) ellos no juegan a ‘Las traes’ o ‘Encantados’, juegan coronavirus”.