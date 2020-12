Roberto Palazuelos amenaza a sujeto que intentó incendiar su hotel en Tulum

“El barbón ése, el día que me lo encuentre, vas a ver la madri%& que le voy a dar personalmente. Así que si me está escuchando, que sepa que se acaba de echar un alacrán a la espalda porque, además, no se vale que ponga en riesgo la seguridad de niños de esa manera, estaban los hijos de mi socio ahí adentro, una niñita de siete (años) y un niñito de cinco.

Palazuelos frente a una de las cabañas de su hotel Ahau Tulum. (Instagram/Roberto Palazuelos.)

“A mí no se me va a olvidar la cara de ese hombre nunca, se va a tener que ir de Quintana Roo y no volver a parar aquí, porque el día que se pare aquí yo lo atoro”, advirtió Palazuelos.

Finalmente, el actor no descartó que este ataque pueda tratarse de un atentado en su contra: “Yo no tengo enemigos, pero hay mucha gente envidiosa, aunque a mí se me hace que es un loco porque también estamos investigando si le dieron un mal servicio, pero al parecer no y a lo mejor fue mandado por quién sabe quién. Vamos a saber quién es”, concluyó.