Famosos, políticos, periodistas y 'socialites' despiden a Jaime Camil Garza

A los mensajes por la sensible pérdida del empresario también se sumaron las periodistas Adela Micha y Paola Rojas, quien le dedicó el post: "Murió Jaime Camil Garza. Mi abrazo para sus hijos, familia y amigos. Descanse en paz". Su tweet fue respondido por la actriz Ana Martín con un sencillo: "Q.E.P.D.".

Murió Jaime Camil Garza. Mi abrazo para sus hijos, familia y amigos. Descanse en paz. @jaimecamil @issabelacamil — Paola Rojas (@PaolaRojas) December 7, 2020

La conductora Laura Bozzo le agradeció que la haya hecho parte de su familia, cuando llegó de Perú al país: "Mi Jaime adorado, mi hermano del alma, tantas cosas hiciste por mí. Eres con Tony, tu esposa, mi familia; me acogiste en México desde que llegué y me apoyaste como nadie.

"Tu partida me deja sola, no sé si tendré las fuerzas de superarlo, prometo intentarlo, pero es demasiado para mí, sabes que no tengo gente en mi vida y tú me salvaste tantas veces. Te adoro, siempre estarás en mí, mi hermano del alma", agregó Bozzo, al lado de una foto juntos.

La periodista Maxine Woodside también lamentó la noticia: "Falleció don Jaime Camil Garza. Un abrazo fuerte con todo cariño, mi querido Jaime. Siento mucho la muerte de tu papá. En paz descanse". Joaquín López-Dóriga también se despidió: "Acaba de fallecer mi inolvidable compadre Jaime Camil Garza. Luz en tu camino".