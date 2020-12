Los Camil y Bono de U2: una LARGA historia de amistad, ¿lo sabías?

En 2006, cuando U2 ofreció nuevamente concierto como parte de Vertigo Tour, invitó a Los Camil al concierto y estuvieron en primera fila con varios amigos. La última vez que la banda estuvo en México fue en 2011 con su 360º Tour.

"Al final, es un tipazo, superagradable. Es un rockstar con los pies en la tierra y muy ubicado. Desde el día que lo conocí me percaté de eso. Es un hombre preocupado por situaciones altruistas porque realmente le interesa ayudar a la comunidad. Me consta que él sueña con erradicar la pobreza del mundo. Mi papá se escribe más con él. Es un hombre a todísimo dar, muy genuino. Todo lo que dice es cierto, y siempre celebraré que use toda la fama que tiene por ayudar, por mejorar este mundo", comentó Camil en otra entrevista a Quién sobre su relación con Bono.

Bono con Jaime Camil en 2006 (Archivo revista Quién)