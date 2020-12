Gigi Hadid comparte fotos inéditas de la recta final de su embarazo

Fue a finales de septiembre cuando Gigi Hadid y Zayn Malik anunciaron el nacimiento de su hija. Para dar a conocer la noticia, ambos publicaron en sus perfiles sociales fotos de sus manos sosteniendo la manita de la recién nacida. "Nuestra niña se unió a nosotros en la tierra este fin de semana y ya ha cambiado nuestro mundo. Tan enamorada", compartió la feliz mamá.

Con su disfraz de Halloween inspirado en el juego 'Valorant', Gigi Hadid volvió a 'presumir' su cuerpazo a pocas semanas de haberse convertido en mamá de ZiGi, mientras que Zayn Malik fue 'Harry Potter'. (Instagram/Zayn Malik)

Por su parte, el ex integrante de One Direction escribió: "Nuestra niña está aquí, sana y hermosa. Tratar de poner en palabras cómo me siento ahora mismo sería una tarea imposible. El amor que siento por este pequeño humano está más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía y agradecido por la vida que tendremos juntos".

Además, el pasado Halloween, ambos posaron en familia en un divertida imagen que podría considerarse la presentación oficial de la bebé.