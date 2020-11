El remake de Lilo & Stitch encaja en la estrategia de Disney de reinterpretar películas de su catálogo, un movimiento que le dio muy buenos resultados en taquilla con los filmes Alice in Wonderland (2010), Cinderella(2015), The Jungle Book (2016) o Beauty and the Beast (2017).



El estudio ha estrenado recientemente proyectos similares como Mulán (2020), The Lion King (2019), del cineasta Jon Favreau; Aladdin (2019), con Guy Ritchie como realizador; o Dumbo (2019), del director Tim Burton.

