Andrea Legarreta comparte cómo le gustaría que fuera su funeral

“Cuando yo me vaya, que va a ser a los cien años, así les digo, cuando yo me vaya va a estar complicado, pero no me gustaría invitar a nadie a mi velorio, pero como no voy a decidirlo quiero que vayan de blanco”, señaló.



Además, compartió que el día de su funeral quiere que le pongan una canción que le gusta mucho. “Hay una canción que me fascina que se llama I lived de OneRepublic y habla de eso, de que hice todo lo que quise, que conocí, subí, bajé. Les dije, ustedes la ponen y se me ponen muy felices, se visten de blanco y toda la gente, hay que celebrar la vida”, declaró

Andrea Legarreta compartió que dijo que ha aconsejado a sus hijas a vivir la vida haciendo lo que más les gusta. “Lo que yo le digo a mis hijas que lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que pensar es en vivir. Hay gente que pasa por la vida sufriendo, amargándose, lo que tenemos que hacer es hacer conciencia de que la vida tiene momentos duros y momentos maravillosos”, contó la conductora.