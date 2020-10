Falso que Nicole Durazo, famosa por participar en ‘Vivan los niños’, haya muerto

En medio de la incertidumbre que generó la versión, la joven recurrió a sus Instagram Stories para aclarar el malentendido. “Quiero dejarles estas historias grabadas para que sepan que estoy bien, gracias a Dios. La persona que chocó tenía mi IFE, yo lo conozco, a esta niña no la conozco, pero gracias a Dios estoy bien, no había podido grabar esto porque no dejaba de sonar mi teléfono de el de mi familia”, declaró en su video.

“Sé que es una noticia muy fuerte, está muy feo, por eso les estoy dando la cara para que sepan que estoy bien gracias a Dios y pues rezar por los que chocaron, por la familia de la niña que falleció y por ella y de verdad muchísimas gracias por todos sus mensajes y todo su cariño pero aquí estamos, los quiero”, finalizó.

Su publirrelacionista también desmintió dicha información. “No, para nada, es falso. Sólo sé que ella me acaba de mandar un casting hace una hora y hable con ella hace 20 minutos”, declaró a Quién.

Nicole Durazo, quien interpretó a Brisa de la telenovela infantil Vivan los Niños, ahora tiene 24 años de edad y cuenta con una trayectoria como actriz. Además es muy activa en sus redes sociales, donde comparte con sus seguidores parte de su vida diaria y, por supuesto, sus proyectos.