Luz María Zetina da positivo a Covid-19

“Empecé a tener síntomas como que me cansaba mucho, me faltaba el aire, me daba tos a la hora de hacer ejercicio. Entonces me hice la prueba para salir de dudas, salí positiva”, reveló.



De la misma manera, Zetina contó que sus hijas continúan con sus actividades cotidianas en otra parte de su casa. “Estaré aquí el tiempo que corresponde, cuidándome y cuidando a mi familia. La sana distancia es lo más importante. (El Covid-19) es una enfermedad que se contagia demasiado rápido. No tengo idea de dónde la adquirí”.

Finalmente, la artista invitó a sus espectadores a no descuidarse para evitar este padecimiento. “No hay que bajar la guardia, hay que traer todo el tiempo el cubrebocas, lavarnos las manos a cada rato”, concluyó.