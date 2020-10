Demi Lovato, a punto de tomar medidas legales en contra de su ex, Max Ehrich

Demi Lovato no está pasando por un buen momento a raiz de la ruptura con su ex, Max Ehrich, quien no la ha dejado de buscar con la esperanza de que puedan retomar la relación. Y ha sido tanta su insistencia que según reportes, la cantante ya buscó asesoría legal para intentar poner un freno a su ex.

"Ella está teniendo todo tipo de problemas con Max porque no la deja en paz. Ha estado intentando ponerse en contacto con su familia y amigos y todos lo han bloqueado. Ahora (Demi Lovato) está en contacto con abogados para saber qué hacer”, dijo una fuente a E! News .