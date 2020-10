Blake Jenner, actor de Glee, reconoce haber golpeado a su esposa

Aunque en su mensaje Blake Jenner no menciona nombres, el hecho narrado coincide con lo que su ex esposa, la también actriz Melissa Benoist, contó a finales de noviembre del 2019 en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Melissa Benoist y Blake Jenner (Jason Merritt/TERM)

Más adelante, el actor reveló que él también fue víctima de conductas violentas por parte de su ex pareja.

“Me arañaron. Me abofetearon. Me dieron un puñetazo en la cara, lo que provocó que me llevaran al hospital para tratarme la nariz rota. Yo también he tenido que ocultar e inventar mentiras sobre muchas lesiones visibles que he sufrido a lo largo de la relación”.

Finalmente, Blake Jenner terminó su mensaje afirmando que acude a terapia para superar su “falso sentido de masculinidad” y ofreció disculpas a su ex por todo el dolor que le provocó.

En noviembre del 2019, Melissa Benoist, protagonista de la serie Supergirl, contó al mundo la historia de abusos que sufrió a manos de una de sus ex parejas. Aunque no reveló el nombre de su agresor, se asumió que se trató de Blake Jenner, con quien estuvo casada.