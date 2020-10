El homenaje de los hijos de Gonzalo Vega a cuatro años de su muerte

"Se murió siendo autosuficiente. Le costó mucho trabajo porque yo estaba embarazada. Creo que esa fue la parte más dura para mi papá y para mí", dijo en el programa Confesiones el año pasado.

"Estaba lista para que mi papá se fuera. Para mí (que Lúa) no conociera a mi papá fue y sigue siendo la parte que más duele. Sí me hubiera gustado que hubiera conocido a mi papá", admitió."(Lua) ve fotos de mi papá y lo conoce. Eso no me lo explico aún, pero yo creo que sí se conocieron, se cruzaron en un punto, me queda claro", agregó.

Gonzalo Vega (Instagram/gonzalovega8)

Gonzalo Vega es considerado uno de los mejores actores mexicanos, inició su carrera actoral en 1968 en la obra La ronda de la hechizada. También cosechó varios éxitos en cine y televisión en proyectos como Mundo de juguete, Cuna de lobos, Pecado de amor y La vida en el espejo.