¿Qué esperar de la segunda temporada de 'The Spanish Princess'?

En esta segunda temporada Catalina está embarazada y aún así va a la batalla, portando incluso una armadura especial para su condición. ¿Cómo fue filmar así?

¡Lo amé! He hecho varios proyectos de época y poder hacer escenas que generalmente son masculinas fue muy satisfactorio. Sobre todo porque fue muy diferente a todo lo que había hecho antes. Tuve que entrenar bajo la lluvia, ir al gym para ponerme muy fuerte y fue como cuando estudiaba actuación y hacía teatro físico: usar mi cuerpo como un instrumento es muy satisfactorio.

Sí me tomaba mucho tiempo quitarme y ponerme la armadura y era muy difícil hacer pipí, pero fue muy divertido y me sentía tan poderosa que ni siquiera se sentía como un vestuario pesado. Además, estaba muy calientito. Rodamos durante el invierno y hacía mucho frío, pero yo nunca lo sentí mientras traía puesta la armadura. Y a eso añádele que era súper cool usar una armadura para una mujer embarazada. ¡Me hizo sentir muy ruda!

Catalina de Aragón jugo un papel importante durante la batalla de Flodden Field, que se libró en contra los escoceses. (Nick Briggs/Starzplay.)

Ver a una mujer embarazada guiando una batalla se siente doblemente empoderador…

Sí. En la vida real, Catalina no fue a la guerra estando embarazada pero sí dio un discurso increíblemente conmovedor. Es increíble ver a esta mujer que pelea como hombre, pero que es la persona más femenina que existe porque está ahí, con su pancita de embarazada y eso lo hizo aún más poderoso.

El embarazo no es impedimento para que Catalina de Aragón vaya a la guerra. (Nick Briggs/Starzplay.)

En la serie hablas español y en la vida real también. ¿Por qué y dónde lo aprendiste?

Aprendí francés y español en la universidad y amaba mis clases de Literatura Española. Me enamoré de la literatura y de España. Además, me encantan los idiomas; para mí es como un súper poder entablar una conversión con alguien en una lengua que no es la tuya. Hubo momentos, durante el rodaje de la primera temporada que Stephanie (Levi-John, su compañera en la serie) y yo que nos poníamos a hablar en español entre toma y toma y sentíamos como si tuviéramos súper poderes porque nadie podía entendernos. Era liberador tener esa otra identidad.