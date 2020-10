Biby Gaytán sufre lo que muchas mamás, y su hija Alejandra revela qué es

Fue Alejandra Capetillo Gaytán, quien a través de una dinámica de preguntas y respuesta que publicó junto a su hermana Anapua en uno de sus videos de YouTube, reveló cuál fue su reacción al enterarse que sus papás estaban esperando a sus hermanitos Manuel y Daniel.

Mientras que Ana Paula la noticia le provocó mucha emoción, para Alejandra, quien en ese entonces era la menor, el cuarto embarazo de su mamá le provocó un sentimiento de molestia.

“Yo, la verdad, me enojé, es que yo era la bebé y, aparte, cuando me enteré de eso tenía 14 años, entonces seguía siendo como puberta, cuando tienes esos humores pubertos, como de: ‘yo necesito la atención soy la bebé’. Entonces, cuando me dijeron me enojé y ya después lo dejé ir”, reconoció entre risas.

Sin embargo, cuando los niños nacieron, inmediatamente el enojo se transformó en amor. “Obviamente cuando nacieron me enamoré de ellos, entonces, lo dejé ir”, puntualizó. Aunque al principio la noticia le cayó por sorpresa, Alejandra reconoció que como hermana es muy protectora, incluso con Ana Paula, quien es mayor que ella.