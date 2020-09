Kris Jenner está celosa de la perrita que comparte con su novio

El último episodio del reality 'Keeping Up with the Kardashians' sacó a relucir una de las disputas más curiosas y divertidas que se han producido entre la matriarca del clan televisivo, Kris Jenner, y su por lo general discreto compañero sentimental Corey Gamble, además de los celos que la madre de Kim Kardashian parece tenerle ahora a su adorable perrita Bridgette.