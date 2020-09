Alejandro Fernández confiesa lo difícil que fue ver a su hija casándose

“La primera fue Camila y ahora Alex anda con mucha valentía y anda muy animado. Yo ya le dije que tiene mucho tiempo por delante, que le está yendo muy bien, pero así son las decisiones de ellos y yo no me meto”, expresó Fernández.

Acto seguido, el intérprete de Me dediqué a perderte recordó el día de la boda de su hija y comentó: “Ha sido uno de los días más difíciles de mi vida, pero ni modo, así lo decidieron y cuando estaba en la boda en la iglesia y vi lo feliz que estaba no tuve nada más que callarme y tenérmela que comer”.



Al ser cuestionado sobre si ya está preparado para convertirse en abuelo, el hijo de Don Vicente Fernández dijo: “No te preparas, pero sí toca, toca, pues ya que”.

Al respecto de su decisión de dejarse las canas, "El Potrillo" explicó: “Pues sí, ya que más queda, así es mi color. Todo mundo sabía que lo tenía blanco, ya me cansé (de pintarlo), mejor me lo dejé. Ahora en todo este tiempo que estuve encerrado en Puerto Vallarta, me hice un gimnasio ahí muy básico, y nos dedicamos a full toda la familia”.