Alejandro Fernández llora de impotencia ante crisis en la música por Covid-19

Y aunque intentó contener el llanto, el hijo de Vicente Fernández añadió con la voz entrecortada: “De verdad, me rompe el corazón... La verdad... perdón… ver a los mariachis afuera de la calle tocando gratis... es muy triste verlos sufrir, es nuestra familia finalmente”.

Por otra parte, el cantante también habló de su estado de ánimo durante el confinamiento.



“De repente me dan ataques de ansiedad, desesperación y no ha sido nada fácil, pensamos que no iba a durar tanto tiempo. Hemos estado trabajando, no en el escenario, pero sí con colaboraciones y cosas así... me vino a partir la madre porque estaba feliz con la gira más importante en mi carrera, ‘Hecho en México’”.