Gabriel Soto se separará por un tiempo de Irina Baeva, ésta es la razón

El actor mexicano destacó una de las cualidades por las que se enamoró de la actriz rusa. “El hecho de que ella quiera aprender cosas nuevas, no estancarse, no quedarse aquí en México sin hacer nada, sino buscar oportunidades, pues siempre como pareja hay que apoyarnos y sin duda tiene todo mi apoyo para que así sea.



“Nos apoyamos mutuamente y bueno, finalmente es algo que yo admiro de Irina, que siempre quiere mejorar, aprender cosas nuevas, ahorita no tiene proyecto aquí en México, yo empiezo la novela y como bien dicen, una vez que empiezas proyecto de novela no tienes vida, trabajas de sol a sol y de lunes a sábado”, recalcó

Además, Gabriel Soto hizo un llamado a los productores para que próximamente los consideren para protagonizar un proyecto juntos. “No fue un protagónico que teníamos los dos (el proyecto anterior), pero me encantaría trabajar con ella y te digo, sí encenderíamos la pantalla yo creo”.