Sylvia Pasquel explica por qué le ocultó a Stephanie Salas la muerte de su papá

Sylvia no dudó en responder: "En el momento que me enteré que Mike estaba muerto, estaba de gira con Vaselina en Guadalajara; entonces me fui a Mazatlán, estuve en su velorio y en el entierro, y me tuve que regresar a mi gira; mi hija se enteró dos o tres días después, no fue tanto tiempo".

Pasquel aseguró que Stephanie "no podía ir a Mazatlán, no había cómo, se estaba quedando con mi mamá y ella me dijo: 'No me parece pertinente que una niña de nueva años vaya a ver que su papá se murió'; tampoco fue de no traerla para que no estuviera, era un poco complicado llevarla o que viajara sola".

Sylvia Pasquel confiesa en EXCLUSIVA la razón por la que decidió ocultar unos días a Stephanie Salas la muerte de su padre. #Ventaneando 📺



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. 👉 https://t.co/lIzvAq7zRi pic.twitter.com/hQp1mqsP3A — Ventaneando (@VentaneandoUno) July 24, 2020

Sylvia explicó que en aquel entonces su hija estaba bajo la custodia de Silvia Pinal y "mi mamá tomó la decisión de que no era propicio que fuera, no puedes resolver las cosas como los demás quisieran", y reiteró una vez más de que "no había manera de que ella viajara sola a Mazatlán y así se dieron las cosas".

La actriz de cine y teatro expresó que cuando afrontó a Stephanie para revelarle que su papá había muerto, "traté de hacerlo de la manera más amorosa posible". Durante la entrevista que Pasquel le dio al programa de Azteca Uno también trató el tema del final de la exclusividad de Pinal con Televisa.