Silvia Pinal presume fotos en las que posó desnuda hace más de 40 años

Por eso, en 1978, dos años después de quedar divorciada del cantante, llegó hasta ella una propuesta que no solamente la retó sino que también fue la manera perfecta de gritar a los cuatro vientos que volvía a ser libre y que había retomado las riendas de su vida: posar desnuda para una revista.

Fue así como aceptó posar sin ropa para la revista española Interview, según narró la propia actriz en el episodio 18 de su bioserie Silvia Pinal frente a ti sobre la sesión de fotos, que por cierto, se hizo en su propia casa.

“Después de tanto tiempo oprimida y amenazada por un hombre tenía yo muchas ganas de sentirme libre. Con el simple acto de quitarme la ropa, me hizo disfrutar mi libertad, me devolvió la felicidad, ser dueña de mi vida, de mi cuerpo, pero no creo que todos lo entendieron”, reconoció Silvia Pinal, quien también compartió algunas imágenes de esa sesión de fotos en su cuenta de Instagram.