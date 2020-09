JLo recuerda el momento en el que su hija Emme lloró al conocer a Billie Eilish

En un principio, la diva del Bronx disfrutó al máximo de la experiencia, que sentía que estaba ayudándola a conectar con Emme, pero jamás pensó que ella fuese a reaccionar como lo hizo cuando las invitaron a pasar a saludar a la artista.

"Vi a mi hija perder literalmente los papeles", explicó durante la charla que tuvo con su prometido Alex Rodriguez para el podcast The Corp With A-Rod and Big Cat.

"En cuando Billie entró en el camerino después de la actuación, Emme ahogó un grito y se tapó la cara. Me quedé mirándola sorprendida, porque no sabía qué le estaba pasando. Y entonces me di cuenta de que se había puesto literalmente a llorar porque ha adorado a esa chica desde que tenía ocho años. Por la razón que sea, se siente identificada y conecta con las letras de sus canciones y con lo que cuentan, y le encanta su estilo".