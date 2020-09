Paris Hilton confiesa que ya quiere ser mamá

“No veo la hora de tener una familia. Finalmente encontré a mi media naranja, mi socio perfecto. Yo creo que el sentido de la vida es tener hijos y formar una familia. No puedo esperar que llegue ese momento, que será pronto”, dijo la famosa empresaria.

Instale el amor que siente Paris por su novio que asegura que si no lo hubiera conocido, probablemente se había quedado sola por el resto de su vida pues dice le cuesta mucho trabajo confiar en las personas, además de que ha tenido malas experiencias en el amor, por lo que llego a pensar que no encontraría a su otra mitad.

“Yo nunca dejé que el amor entrara realmente en mi vida por todas las cosas que me han pasado. Y ahora creo que las cosas se dan en el momento perfecto por alguna razón. Con Carter hemos sido amigos durante 15 años. Su hermana me invitó a ir con mi familia a su casa para el día de Acción de Gracias en noviembre pasado, y de pronto se dio entre nosotros una química increíble. Nos hemos vuelto inseparables desde entonces y hemos pasado cada noche juntos. Él es perfecto para mí: es brillante, amable, divertido, romántico y ­leal. Todo lo que yo siempre he querido en un hombre. Si no le hubiera encontrado, creo que me hubiese quedado sola durante toda mi vida, porque no confío en nadie”, aseguró la heredera de la familia Hilton.

En días recientes Paris comentó a la revista People que en su próxima documental que se estrenará por YouTube hablará de todos los abusos que vivió en una escuela muy estricta cuando era más joven, además narrara las dolorosas experiencias que ha tenido con hombres que han llegado incluso a maltratarla físicamente.