Eva Longoria confiesa que se hizo experta en futbol gracias a Pepe Bastón

Además, este año se asoció con Natalie Portman y Jessica Chastain, entre otras celebridades, para fundar el equipo femenino de futbol Angel City, en Los Ángeles. Así que sí, su vida tiene mucho que ver con el balón.

Platicamos con la esposa de Pepe Bastón quien nos contó de su relación con el soccer, de sus deportistas favoritos, como Javier “Chicharito” Hernández, y de cómo ha modificado su vida con la pandemia.

¿Cómo es tu relación con el futbol?

No crecí con el futbol. Soy estadounidense (risas). Cuando era niña el soccer no era tan popular como ahora. Pero cuando David Beckham vino a la Liga MLS y vino a Los Ángeles, cambió el futbol en los Estados Unidos. No conozco a otra persona que haya influido tanto un país en un deporte en específico como él. Después de Beckham hubo un boom, no sólo en los niños, sino también entre las niñas. Y fue entonces cuando, ya de adulta, le empecé a poner atención. Además, estoy casada con un mexicano, así que ahora sé todo del futbol, porque él es un gran fan. Además, mi segunda casa es España, paso ahí mucho tiempo y he conocido las ligas y he trabajado con algunas de ellas a través de la Global Gift Gala.

Cuando tu equipo, Angel City tenga partidos, ¿te veremos como una dueña activa, estarás en los juegos?

Sí, estaré ahí con mi jersey y seré la prorrista mayor. Esto va de la mano con mi activismo. Conocí a Natalie Portman y a Jessica Chastain y a muchas de estas mujeres a través (del movimiento) Time’s Up, que empezó (como una exigencia a la) igualdad de salarios. Y cuando descubrimos lo poco que ganan las jugadoras de soccer, especialmente en Estados Unidos, que nuestro equipo ganó cinco medallas de oro y sin embargo a estas mujeres no se les paga a nivel profesional, nos abrió los ojos. La equidad de salarios debería ser una obligación para los dueños de los equipos. Queremos que nuestras jugadoras puedan ganarse la vida jugando a nivel profesional. Actualmente, para poder jugar soccer, las jugadoras dirigen campos de futbol o clínicas de soccer; juegan para otras ligas o fuera de temporada; todo para llegar a final de mes. Necesitamos asegurarnos de que haya un aumento en los ingresos.

¿Crees que con la pandemia, es más importante que nunca reforzar el empoderamiento femenino?

Las mujeres han sido las más golpeadas por la pandemia global, porque nos hacemos cargo de la familia, el hogar, las responsabilidades; tomamos las decisiones de la educación, del cuidado de la salud. Somos las CEOS de nuestras casas y creo que la salud mental necesita cuidarse.

En mi caso, por ejemplo, eso implica a mis amigas, mis hermanas, meditación; definitivamente tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, nuestra salud mental y espiritual en especial en esta época.