¿Boda secreta? Brooklyn Beckham y Nicola Peltz disparan los rumores

De momento, Brooklyn y Nicola se limitan a manifestar su amor mutuo a través de las redes sociales. Hace unas semanas, cuando los dos compartieron una foto del día en que él le pidió matrimonio, la actriz le dedicó unas tiernas palabras a su novio: "Me has convertido en la chica más afortunada del mundo. No puedo esperar a pasar el resto de mi vida junto a ti. Tu amor es el regalo más precioso".

Y el hijo de Beckham, por su parte, proclamó lo siguiente: "Soy el hombre más afortunado del mundo. Prometo ser el mejor marido y algún día, el mejor padre. Te quiero, cariño".

La pareja anunció su compromiso el pasado 11 de julio a través de sus cuentas de Instagram y utilizando la misma imagen, la cual fue tomada por la hermana menor del fotógrafo, Harper.

