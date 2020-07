Grettell Valdez habla sobre lo mal que la pasó tras divorcio de Pato Borghetti

Aunque en algunas ocasiones ha sido Patricio quien ha abierto su corazón para decir que el proceso de divorcio fue uno de los pasajes más oscuros de su vida, ahora tocó el turno a Grettel, quien dijo que al principio, la separación fue sumamente dolorosa para ella, pues su hijo aún era muy pequeño.

“Todo el mundo me pregunta o se sorprenden y me dicen 'yo no podría sentarme en la misma mesa con la pareja de mi ex'. Yo creo que sí se puede, cuando yo me separé claro que (me dolió), sin duda, claro que es fuerte, claro que lo sufrí, yo tenía a un bebé en la cuna de casi un año, me quería morir", recordó Grettell.

Actualmente ambos rehicieron sus vidas, Grettell está casada con el empresario Leo Clarc y Patricio Borghetti lleva años de relación con la presentadora Odalys Ramírez, a quien a finales de 2019 le propuso matrimonio y con quien el actor tiene dos hijos.

En la mencionada entrevista, Grettell narró que fue su hijo Santino su principal impulso para buscar estar en armonía con su ex, y que siempre ha sido una meta en conjunto el bienestar del pequeño de 11 años.