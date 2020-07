August Alsina revela por qué decidió confesar su romance con Jada Pinkett

Ahora, quien fuera el tercero en discordia nuevamente ha hecho declaraciones sobre la relación que tuvo con Jada y dijo estar conforme por como se dieron las cosas tras la confesión de la esposa de Will Smith.

“Siento que todo salió como debería (...) Especialmente cuando estoy pasando por mis problemas de salud y mi enfermedad. No quiero venir de un lugar de dolor, ira o malicia. Siempre quiero estar en un lugar de amor. Creo que todo salió como debería”, dijo el rapero en entrevista con la revista estadounidense Vulture.

Asimismo, aseguró que necesitaba hablarlo para “limpiar su espíritu”, pero que no busca dar mayores detalles sobre la relación que tuvo con la presentadora y aseguró que no tiene ningún interés en generar ningún tipo de polémica con sus nuevas declaraciones.

Ver esta publicación en Instagram UpClose Una publicación compartida por August Alsina (@theaugustalsina) el 27 de Sep de 2015 a las 6:31 PDT

“Sentí que era necesario sacarlo de mi espíritu y limpiar el aire. No me gusta caminar alrededor del elefante -en la habitación-. Eso no se siente bien. Se sintió como un elefante sentado en mi espíritu después de un tiempo. Es una difícil decisión. Espero no ser el causante de un problema (...) Nunca he dado ningún detalle sobre nada y realmente no siento la necesidad de hacerlo, pero esto solo ha sido principalmente sobre mi libertad”, dijo.

El rapero aseguró que nunca tuvo la intención de crear polémica o destruir el matrimonio de Will Smith al aclarar que había tenido una relación con Jada, de acuerdo a sus palabras, buscaba un poco de tranquilidad, pues gente de su entorno cercano lo veía como una persona inestable que, en su momento, presionó a una mujer casada para que estuviera con él.