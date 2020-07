Henry Cavill construyó su propia PC y enloquece a sus fans con 'sensual' video

Todo comenzó cuando Henry subió un video en el que se muestra tratando de armar su nueva PC Gamer, la imagen rápidamente se volvió viral. Sin embargo, aparentemente no se volvió tendencia por estar armando su equipo, sino por el atractivo innegable que posee el actor, mismo que cautivó a mujeres y hombres.

#YoMeQuedoEnCasa: Descarga gratis la revista digital de julio (da click en la imagen) Revista Digital

El video tiene una duración de poco más de 5 minutos y se puede ver el paso a paso de Henry colocando todas las piezas de su computadora.

"Todas las partes. Este material no es para todos, se recomienda la discreción del espectador. Es posible que vea muchas partes que no ha visto antes", escribió el actor junto al video. Cavill es un fan de los videojuegos, en repetidas ocasiones ha revelado que su favorito es World of Warcraft.

Y en el mundo cinematográfico no está solo en ello, pues la actriz que interpreta a Capitana Marvel en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), Brie Larson, abrió un canal dentro de la plataforma de videos YouTube, en el que ha hablado de videojuegos e incluso ha presumido su isla de Animal Crossing: New Horizons.