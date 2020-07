Así es como puedes tener una prenda del clóset de Demi Lovato

Los fans de la artista podrán identificar sin duda varias de las piezas que ya están disponibles, como las botas moradas de Balenciaga que llevó en el videoclip de Sorry Not Sorry, una de las chaquetas que utilizó en su gira de conciertos de 2014 o algunos de los modelitos que lució en el concurso The X Factor. Cada semana se renovará el catálogo con nuevas sorpresas que también incluirán objetos de memorabilia.

