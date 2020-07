Revelan la última petición que hizo el actor Nick Cordero, días antes de morir

Su esposa, Amanda Kloots ha estado presente en las redes con mensajes de aliento para su esposo, y ahora lamentando su muerte. Recientemente se reveló que justo sobre ella y su bebé fue la última petición que hizo el actor de la serie La ley y el orden.

Zach Braff, mejor amigo del actor y protagonista de la serie Scrubs comentó que el último mensaje que recibió de Cordero fue uno en el que el actor le pedía que cuidara a su esposa e hijo.

“Sinceramente, nunca he conocido a una persona más buena en mi vida. Pero la Covid no hace diferenciaciones en temas de la bondad del alma ni la bondad del corazón”, escribió Braff en su cuenta de Instagram.

“Lo último que me dijo en un mensaje de texto fue que cuidara de su esposa y de su hijo de un año, Elvis. Prometo que nunca les va a faltar nada en el mundo”, agregó.

Por su parte, Amanda ha lamentado profundamente la muerte de su esposo, y aseguró que tiene el corazón roto: "Como esposo, no creo que haya pasado un día en el que no me haya dicho: 'Soy el más afortunado'. Las palabras no pueden describir cuánto lo extrañaré, su presencia, su voz . Tengo el corazón partido".

Kloots y Cordero se conocieron mientras trabajaban en el musical de 2014 Bullets Over Broadway, por el cual Cordero fue nominado para un Premio Tony, se casaron en 2017 y en 2019 se convirtieron en papás.