'La Choco' y Rafa Sarmiento celebran orgullosos el cumpleaños 5 de su hijo Iñaki

Por su parte, Rafa Sarmiento compartió un video de Iñaki arriba de un triciclo y en su descripción expresó lo orgulloso que se siente de él: “Hoy cumples cinco años Iñaki y estoy convencido de que no has traído más que amor, unión y alegría a esta familia. Espero poder enseñarte al menos la mitad de lo que yo he aprendido de ti”.

“Mi gran maestro, el que disfruta las pequeñas cosas, el que encuentra el gozo en lo mínimo. El grande. El que siempre está de buenas y el que resiste y trabaja sin cesar. Pedalea en la vida Iñaki. Pedalea sin parar mi niño. No hay palabras para expresar el amor que te tengo. ¡Cumpleaños total mi niño! ¡A por todo!”, compartió el periodista en sus redes sociales.

En agosto del año pasado, Jimena Pérez, Rafa Sarmiento y sus dos hijos dejaron México y se mudaron a España para atender a Iñaki, quien padece trastorno específico del lenguaje.

El trastorno específico del lenguaje (SLI, por sus siglas en inglés), es un trastorno de la comunicación que interfiere en el desarrollo de las habilidades del lenguaje en niños que no tienen pérdida de audición o discapacidad intelectual.