José Eduardo confirma que viaje a Marruecos detonó ruptura de Aislinn y Mauricio

“¿Qué te digo? Así fue. Se salvó (la relación) de mi papá y la de Ale… Después del viaje fue que se desataron cosas. Lo de Ais creo que también fue a partir del viaje”, confirmó José Eduardo Derbez.



El actor aseguró que durante el viaje él no notó que hubiera tensión entre su hermana y su cuñado. “Yo me divertí mucho, lo pueden ver en el viaje. Lo disfruté, lo gocé, los demás no creo.

“En la cuestión de Ais y Mauricio, siempre los vi bien. Supongo que tenían problemas como cualquier pareja; en todo caso, si detonó algo, ya fue regresando. Pero siempre los he visto bien. Era muy difícil en cuestión de que yo y Vadhir íbamos solos y los demás con hijos, en pareja. Viajar con hijos y con pareja creo que es más difícil”.