La historia detrás del comercial de Luis Miguel para Uber Eats

¿Saben si Luis Miguel antes del anuncio pedía Uber Eats? ¿Lo pedirá a partir del anuncio?

Luis Miguel ha colaborado con tan pocas marcas a lo largo de su carrera que creemos que él no trabajaría con una marca que no hubiera usado, ni con la que no se sintiera conectado, por lo que nos sentimos muy afortunados de haber tenido la oportunidad de trabajar en este proyecto con él.

¿Dónde grabaron el anuncio?

El comercial se grabó en Miami en febrero con un pequeño equipo de producción.

¿Tomaron sana distancia para grabarlo?

El comercial fue grabado en febrero, antes de que todo el tema de la contingencia sanitaria por COVID-19 se extendiera y fuera el grave problema que es hoy en día, tanto en México como en Estados Unidos.

Si tuvieran que hacer un balance de respuestas negativas y/o positivas del anuncio, ¿qué resultado obtendrían?

Desde el inicio sabíamos que era una campaña que iba a dar mucho de qué hablar, pero la conversación sobre esta ha sido muy positiva, ya que el mensaje detrás es mostrar que existe una amplia gama de opciones de comida que la gente puede no haber pensado y así animarlos a considerar algo más allá de sus opciones habituales de comida a domicilio.

Además, este tipo de campañas ayudan a darle visibilidad a los restaurantes que forman parte de nuestra plataforma, impulsando todo el ciclo de consumo e incentivando a los usuarios a aventurarse y descubrir nuevos comercios locales cerca de su entorno y apoyarlos en estos tiempos donde más lo necesitan.