El poderoso mensaje con el que Caitlyn Jenner celebra 5 años de su transición

Fue en abril de 2015 cuando el mundo conoció a Caitlyn, quien, a sus 65 años, dejaba en el pasado al atleta Bruce Jenner y de acuerdo con las palabras que ella misma escribió en su libro autobiográfico, la transformación era una deuda que tenía consigo misma y que buscaba saldar: "Voy a vivir auténticamente por primera vez en mi vida. Voy a tener un entusiasmo en mi vida que no he tenido desde hace 39 años desde las Olimpiadas y que no he sentido más que dos o tres veces en mi vida”, se lee en sus memorias (The Secrets Of My Life).