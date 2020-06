Ingrid Coronado reconoce que buscó competir con Andrea Legarreta y ella responde

Ante la pregunta del ejecutivo, Ingrid Coronado no lo pensó do veces: quería un espacio para poder competir con la personalidad de la televisión que más admiraba.

“Estas fueron mis palabras: Mi conductora favorita es Andrea Legarreta, por lo tanto me gustaría competirle… A él le pareció buena idea e, incluso, me dio la oportunidad de proponer con qué productor y conductores me gustaría trabajar y así es como creamos Venga la alegría”, contó Ingrid.

Ingrid Coronado, Alexis Ayala y Andrea Legarreta. (Instagram.)

Este post no pasó desapercibido para los fans de Andrea… ni tampoco para la conductora de Hoy, quien le respondió que debía regresar a la televisión.

“¡Querida Ingrid, valoro MUCHO tus palabras! ¡Me siento halagada, honrada y agradecida! ¡Tú has sembrado y cosechado cosas maravillosas! ¡Lo que has logrado lo ganaste con tu propio estilo y talento, lo has ganado a pulso y mereces SIN DUDA todo lo bueno en todas la áreas de tu vida!

“Y coincido con quienes dicen que haces falta en la pantalla. Me gusta seguirte y leerte, pues siempre aportas algo positivo. Pero gente como tú falta en la tele. Te abrazo virtualmente y con mucho cariño y admiración. ¡Besos, bonita!”.