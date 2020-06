Ana Paula, la sobrina de Anahí, revela si seguirá los pasos de su famosa tía

Ana Paula reveló que en algún momento lo consideró, pero al crecer, entendió lo complicado que es esa carrera y optó por mantenerse alejada de los reflectores y ser simplemente una espectadora más. Sobre la música, específicamente, indicó que cantar no es lo suyo.

Ana Paula. (Instagram/Ana Paula)

"De chiquita decía que sí y que yo quería ser cantante, actriz o cualquier cosa que tuviera que ver con este medio, pero cuando crecí me di cuenta que la verdad no es lo que quiero hacer y prefiero ir sólo a ver los conciertos porque para empezar no canto nada", escribió en su IG Stories.

Además, durante la sesión de preguntas y respuestas, aseguró que Anahí no ha sido su única inspiración. Además de su mamá, Ana Paula ha crecido bajo la figura paterna de Jorge D'Alessio, quien como músico y miembro de Matute, le ha permitido ver de cerca todo lo que hay en una carrera musical.