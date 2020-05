Así prepara Lety Calderón a su hijo Luciano para que sea independiente

Durante una entrevista para el programa Todo para la mujer, Lety aseguró que además del video donde aparece lavando la ropa con su hijo mayor, en breve dará a conocer otras labores que le ha enseñado al mayor de sus hijos.

"Lo tengo planchando, lavando los domos, cocinando, lavando el baño, el coche; hemos aprovechando (el confinamiento), no sabes. Me dice Luciano : '¿Hoy clase de qué va a ser mamá?'. (Lo he enseñado) a usar la lavadora, la secadora, a lavar las ventanas… de todo", contó orgullosa Calderón.

Previo a esto, la actriz de telenovelas confesó que con su hijo Carlo la situación es totalmente distinta, sobre todo porque el adolescente no desea ser visto como una figura pública.

"Él es más discreto, no le gusta ni salir (en redes), ni que esté comentando de él ni nada. Yo creo que se siente expuesto, además por todo lo que ha vivido, y no es un chico que le encante estar saliendo en televisión ni nada de eso", detalló Leticia.